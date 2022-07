Kernenfonds Súdwest-Fryslân zorgt voor beweging en verbinding in 2021

SNEEK- Van een duurzaam sportontmoetingspunt in Heeg tot de organisatie van afhaalmaaltijden in coronatijd in Sneek. En van een groenproject in Tjerkwerd tot de aanleg van een beachvolleybalveld in Hommerts-Jutryp. Het kernenfonds van de gemeente heeft in 2021 voor verbinding gezorgd in onze 89 steden, dorpen en kernen.

Vorig jaar hebben 58 projecten in Súdwest-Fryslân geld uit het gemeentelijk Kernenfonds gekregen. In totaal ging het om bijna 260.000 euro. Het aantal aanvragen en daarmee de uitgaven voor Het Kernenfonds vielen in 2021 iets lager uit in verband met de coronamaatregelen. Wat er opviel, was dat een derde van de aanvragen over sport en beweging ging.

‘De kearnefûnssubsydzje is in steun yn de rêch foar de frijwilligers dy’t harren ynsette foar it fergrutsjen fan de leefberens fan doarp, wyk en stêd’, zegt wethouder Henk de Boer. ‘As nije wethâlder Kearnebelied fyn ik it moai te sjen dat Súdwest-Fryslân in grut ferskaat oan inisjativen stypje kin mei it Kearnefûns.’

De dorpen en wijken trokken niet alleen profijt van het kernenfonds. In 2019 is de Subsidieregeling Ut de Mienskip ontstaan om bovenlokale initiatieven te stimuleren. Daar is vorig jaar ruim 230.000 euro voor toegekend aan 12 projecten. Ook uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns werd in 2021 voor zo’n 90.000 euro toegekend aan projecten in Súdwest-Fryslân.

Voor dit jaar is voor het Kernenfonds bijna 325.000 euro begroot. Daarvan is nu, vlak voor de zomervakantie, ongeveer de helft toegezegd. ‘De oare helte fynt de kommende maanden grif ek syn wei’, zegt de Boer. ‘Wy steane iepen foar ús ynwenners dy’t ideeën oandrage.’