Kerken IJlst, Heeg en Scharnegoutum ontvangen restauratiesubsidie van de Provincie

LEEUWARDEN- Goed nieuws voor eigenaren van vijfendertig Friese rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden. Zij kunnen aan de slag met plannen voor onderhoud of restauratie. Drie van de monumenten ontvangen subsidie zodat zij een architect of aannemer kunnen inhuren om hun plannen technisch verder uit te werken. De overige kunnen aan de slag met de uitvoering van restauratie en onderhoud. Het gaat om een totaalbedrag van 1,9 miljoen euro aan rijks - en provinciaal geld

Gedeputeerde Klaas Fokkinga is blij met de restauraties. “As deputearre fan erfgoed bin ik optein dat wy dizze monuminten finansjeel stypje kinne. Wy moatte goed op ús erfgoed passe, dat is wichtich foar de identiteit fan ús provinsje, it Ferhaal fan Fryslân. Boppedat hâldt it ús stêden en doarpen moai en leefber.”

Voorbeelden gehonoreerd plan

Voor het restaureren van de klokken in IJlst wordt een bedrag van €35.614,00 beschikbaar gesteld. De kerk in Scharnegoutum ontvangt een subsidiebedrag van €43.113,00 en de kerk in Heeg kan een bedrag van €95.610,00 tegemoet zien.

Meer informatie over erfgoedprojecten van de provincie Fryslân: www.fryslan.frl/erfgoed