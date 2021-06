Kerken houden extra 'Kerkbalans' om geld in te zamelen

SNEEK- Houd elkaar vast, geef aan je kerk, dat is het motto van een extra Kerkbalans, de inzamelingsactie van de gemeenschappelijke kerken. Die extra inzameling wordt gehouden met het oog op de coronacrisis, die ervoor zorgt dat de kerken minder geld binnen krijgen en meer geld uitgeven, bijvoorbeeld aan online-diensten.

Er zijn minder mensen in de kerk geweest en dus zijn er ook minder collectes gehouden. "Maar het werk binnen het pastoraat is wel doorgegaan", zegt Lammert de Hoop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. "Ook het maatschappelijk verkeer ligt door corona stil, dus er is minder zaalverhuur geweest."

De Hoop ziet ook wel een voordeel van deze coronatijd. "We zien dat de online-diensten meer mensen trekken en ook nieuw publiek. Misschien blijven de online-diensten ook wel."

Hij vindt het spannend om te zien wat de actie gaat opleveren, maar verwacht wel dat mensen bereid zijn om de kerken te steunen. "Die betrokkenheid is er wel."