Kerkdienst met TOP2000 band

De dienst wordt geleid door Wouter Bandstra samen met muzikale ondersteuning door een fantastische Top2000 band. De dienst wordt aangeboden door de gezamenlijke kerken in Sneek.

Komende zondag, 11 september 2022, wordt het OBW Grachtenconcert gehouden ‘op het water voor het Theater’ van 16.00 tot 18.00 uur. Het OBW Grachtenconcert is een vervolg op het Sneekweek Slotconcert, wat in het kader van het 80e jubileum van de zeilweek als spetterende slot werd georganiseerd. Omdat het meteen een groot succes was en dit concert in Sneek en omgeving het enige semi klassieke openluchtconcert was, is besloten er een vervolg aan te geven.

‘OBW Grachtenconcert’

Het OBW Grachtenconcert zal door De BASIC XL uitgevoerd worden met als speciale solisten: Elske De Wall, Maaike Kampen, Anne Visser en Jelle B. De Friese zanger heeft onlangs zijn zangcarrière weer opgepakt naast zijn lerarencarriere en zal samen met leerlingen een speciale act verzorgen zondag 11 september. De muzikale leiding is onder auspiciën van Theo Brouwer. Het orkest van DEBASIC XL bestaat uit zowel amateurs als professionals met strijkers, blazers en een ritmegroep met leden verspreid over de hele provincie en ver daar buiten.

12.30 - 13.30 uur Openlucht Kerkdienst Lopen over Water

16.00 - 18.00 uur OBW Grachtenconcert met BasicXL, Elske de Wall, Jelle B, Anne Visser en Maaike Kampen