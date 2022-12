Kerk Wiuwert verzakt, mummies niet in gevaar

Wiuwert - De Nicolaaskerk in Wiuwert verzakt. Aan de noordkant van de kerk zitten grote scheuren in de muur. Instortingsgevaar is er nog niet, maar er wordt hard gewerkt aan oplossingen.

"Hier, je kunt hem niet missen", zegt kerkrentmeester Alle Jacob Bremer. Hij wijst op een scheur die onder bij de grond begint en dwars door een vensterbank naar boven loopt. "Een funderingsprobleem is de oorzaak. We hebben problemen in de bodem die lastig uit te leggen zijn."

Het is lastig te achterhalen waar het vandaan komt, maar het zorgt wel voor grote scheuren. "Het is niet dat de kerk nu onveilig is", zegt Bremer. "Het is duidelijk dat er iets moet worden gedaan. Er staat zoveel kracht op dat er al wel stenen uit de muur spatten."

Steunbeer doet verkeerde werk

Het is niet de eerste keer. In het verleden is er al eens een steunbeer geplaatst. "Die heeft zijn werk lang goed gedaan, maar nu niet meer. Nu is het effect averechts", zegt Bremer. "De steunbeer trekt nu aan de muur. Die moet er weg." Omdat het om een rijksmonument gaat, heeft het kerkbestuur er toestemming voor gevraagd aan de gemeente Súdwest-Fryslân.