SNEEK- Op vrijdag 18 juni is gestart met de kennismakingstrainingen Multiskills bij ONS Sneek. Tijdens de Multiskills trainingen van ONS Sneek worden er allerlei verschillende oefenvormen aangeboden.

Pass- en trapoefeningen terwijl je een frisbee moet overgooien, over hindernissen springen voordat je de bal ontvangt. Ook worden er hele andere sporten aangeboden zoals rugby, handbal of trefbal om motorische vaardigheden aan te leren die ook in het voetbal belangrijk zijn. Er wordt gebruik gemaakt van allerlei verschillende sportmaterialen.

Er zijn nog twee kennismakingstrainingen op 25 juni en 2 juli. Ben je tussen de 5 en 12 jaar en lijkt het je leuk om hieraan mee te doen, dan kun je je nog gratis aanmelden door een mail te sturen naar hoofdvoetbalzaken@onssneek.nl.