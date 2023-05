Kennismakingscursus Biodanza in Sneek

SNEEK- Op 5, 12, 19, en 26 juni en op 3 juli organiseert Julia Arnscheidt bij Lewinski aan de Waterhoenstraat 2 in Sneek een kennismakingscursus biodanza . Biodanza is voor iedereen die (nog) meer van het leven wil genieten. Je hoeft er niet voor 'te kunnen dansen'. Jong, oud, man, vrouw, ... iedereen is van harte welkom.

Biodanza is alleen én samen bewegen op heerlijke muziek. Hoe meer je danst des te vitaler en vrijer je je zult voelen. De workshops beginnen om 19.30 uur. Voor meer informatie over biodanza en ervaringen van mensen die al bij Julia dansen kijk op https://loveinmotion.nl/dans.

Of bel, app of mail met haar (06 25007217 of info@loveinmotion.nl). Zij vertelt je er graag meer over. De kosten voor de kennismakingscursus zijn € 50.