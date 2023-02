Kennismaking Sport BSO FantiFit tijdens voorjaarsvakantie

Bijna iedere vakantie organiseert sport BSO FantiFit een inloopmiddag of vriendjesdag. Deze momenten organiseert de BSO met het doel om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met sport en bewegen, aangezien dit essentieel is voor de lichamelijke en motorische ontwikkeling en zorgt voor een groei in zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Bijna alle kinderen vinden het van nature lekker om te bewegen, maar willen niet per definitie ook op een sport. Bij een sport BSO gaan kinderen na schooltijd actief ontspannen en maken ze kennis met verschillende sporten.

Veelzijdig activiteitenaanbod

Zo ervaren ze dat ze in de ene sport heel bedreven zijn, terwijl ze bij een andere sport meer oefening nodig hebben. Ook leren ze dat ze door samen te werken verder komen in het spel. Vriendschappen ontstaan zoals vanzelf. Doordat kinderen worden uitgedaagd mee te denken over het (sport) activiteitenaanbod, leren ze naar elkaar te luisteren, te overleggen maar ook voor zichzelf op te komen.

Inloopmoment

Tijdens het inloopmoment maken kinderen laagdrempelig en samen met een vriendje, zusje, grote broer, bekende van school of uit de buurt, kennis met de sport BSO. Het is een sportieve middag vol met tikspellen, vlaggenroof, voetballen, spelen en plezier! Na de inloopmiddag is er ruimte voor ouders om vragen te stellen.

Veel gestelde vragen zijn ‘wat nou als mijn kind een sport niet kan of niet leuk vindt?’ en ‘wat nou als het slecht weer is?’. Locatiecoördinator Patrick vertelt: “Kinderen worden gestimuleerd om lekker mee te doen en worden begeleid door ervaren pedagogisch professionals met een sport opleiding. Als een kind een activiteit niet mee wil doen, dan is er mogelijkheid om te lezen, te bouwen of te knutselen. Bij slecht weer wordt er gebruik gemaakt van de sporthal, organiseren we binnen een gezellige quiz of activiteiten die zijn gericht op cultuur, wetenschap of creativiteit. De insteek is dat ieder kind een plezierige middag heeft bij de BSO”.

Opgeven niet nodig

Ouders en kinderen uit Sneek en omgeving zijn van harte welkom om woensdag 1 maart van 13.00-15.00 uur kennis te komen maken met sport BSO FantiFit: Sportcomplex Schuttersveld, Thomas Zandstrastraat 1. Opgeven is niet nodig en er zijn geen kosten verbonden aan dit sportieve moment. Kijk voor meer informatie op https://www.eigen-en-wijzer.nl/bsofantifit-sneek of neem contact met op via 035-5826035.