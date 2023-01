Kennismaken met Taiji in Sneek

SNEEK- Gezondheid en geluk. Dat wil elk mens. Grote vraag is alleen: hoe bereik je het? Of -als je al gelukkig en gezond bent - hoe bewaar je het? Welnu, het beoefenen van Taiji kan helpen deze nobele levensdoelen te bereiken.

Want het beoefenen van Taiji helpt om lichaam, geest en emoties in balans te brengen en om de levensenergie (chi) krachtig te houden. Samen met een gezonde leefstijl kan dit helpen om het pad te (her)vinden naar gezondheid en geluk.

Om mensen kennis te laten maken met deze aangename kant van Taiji verzorgt Sportclub F en F The Inner Way uit Sneek een kennismakingscursus. Deze serie van 5 lessen voor € 85,00 vindt plaats op de dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in gymzaal SBO De Sudwester,

Kaatsland 5B, 8608 CX in Sneek

De data zijn: 17, 24, 31 januari, 7 en 14 februari.

Wie interesse heeft, kan zich op elke gewenste manier aanmelden. Ga hiervoor naar de website van www.sportclubfenf.nl. Of bel: 0515-432030 en vraag naar Paul. E-mailen mag ook: info@sportclubfenf.nl . Tenslotte kunt u zich ook nog aanmelden op de leslocatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sportclub F en F The Inner Way

Contactpersoon: Paul Baidenmann

Lange Veemarktstraat 3

8601 ET Sneek

Tel. (0515) 43 20 30

e-mail: info@sportclubfenf.nl