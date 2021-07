SNEEK- Vrijdag 9 juli hebben twaalf enthousiaste deelnemers een certificaat ontvangen voor het scholingstraject Kennismaken met de Zorg. Er zijn veel verschillende richtingen binnen de zorg, zoals bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of verslavingszorg. Met het volgen van dit traject, kunnen de deelnemers beter een keuze maken voor een baan of opleiding binnen de zorg. Daarnaast kunnen ze voor zichzelf bepalen wat er voor nodig is en of het haalbaar is. ROC Friese Poort heeft dit traject samen met Gemeente Súdwest-Fryslân opgestart.