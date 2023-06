Kees Silvius demonstrant bij het Antonius Ziekenhuis: Ik docht Meneer de Uil mut mar even met foar un bitsje wiesheid!

SNEEK- De gisteren aangekondigde protestactie van de SP om vanmorgen te demonstreren op het terrein van het Antonius Ziekenhuis, trok een handjevol protesteerders. Onder hen Sneker Kees Silvius (79) in z’n scootmobiel. “Ik docht ik nim Meneer De Uil mar even met foar un bitsje wiesheid!”

Humor in de strijd tegen de voorgenomen plannen om de ziekhuizen in Sneek en Heerenveen te sluiten. Van de mogelijkheid om de petitie te ondertekenen werd wel druk gebruik gemaakt. Zo zetten Babs Eliasar, oud medewerkster van het Sint Antonius Ziekenhuis en oud-gastvrouw Saskia Rietman hun handtekening.

“Iedereenmoet kunnen rekenen op goede zorg, dichtbij huis. Dat is een kwestie van beschaving. Maar nu dreigen zowel het Antononius in Sneek als Tjongerschans in Heerenveen te worden gesloten. Dat laten we niet gebeuren!” Aldus de SP.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!