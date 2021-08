Keel’, J.J. Cale in ’t Bildts in Lewinski

SNEEK- Keel is een project van de Bildtse zanger en liedschrijver Jan de Vries. Hij vertolkte 14 bekende en onbekendere nummers van de in 2013 overleden singer-songwriter J.J. Cale.

Onder andere ‘They Call me the breeze’ (Se noeme mij De Vries), ‘Cocain’ (Kokaïne) en ‘After midnight’ (Na middernacht) zijn nummers van J.J. Cale die, vooral door de vertolkingen van Eric Clapton, wereldwijd bekendheid kregen.

Berwerkingen

Door de bewerking en het overzetten in het Bildts hebben liedjes een geheel eigen karakter gekregen. De link met het origineel bleef wel bestaan en ook de teksten beleven zo dicht mogelijk bij het origineel, maar de sound kreeg een duidelijk JdeV-stempel. Toch bleef de relaxte laid-back sfeer die ook J.J. Cale kenmerkte behouden. Dit alles heeft geresulteerd in een prachtig album dat in juni 2021 werd gepresenteerd en goed werd ontvangen. Samen met Ruben bus op bas speelt Jan deze nummers live bij ons in Lewinski in een ingetogen en intieme setting.

'Keel',J.J. Cale in ’t Bildts, donderdag 19 augustus 2021 / 19:30 / €10,00 (via lewinski.nl) 'Keel' start 20:00 en duurt 2x40 minuten. De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30 uur.