KC Sneek organiseert voor de vijfde keer Dag van de Hond

SNEEK-Op zondag 22 mei viert de Kynologenclub Sneek de Dag van de Hond op hun terrein op de hoek Edisonstraat/Einsteinstraat in Sneek. Het thema van deze dag is ‘Kind en hond’. Tussen 10.30 en 15.30 uur vinden allerlei activiteiten plaats en kunt u ervaren hoe leuk het is om actief te zijn met je hond.