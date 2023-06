KBS+BTS viert 35 jaar innovatie en succes in de bouwsector

SNEEK- KBS+BTS, het bouwadviesbureau uit Sneek, viert in juni zijn 35-jarig bestaan. Sinds de oprichting in 1988 heeft het bedrijf een significante groei en ontwikkeling doorgemaakt, van een tweemanszaak tot een team van 14 bouwkundig professionals met een breed scala aan disciplines.

"Gedurende deze 35 jaar hebben we de kans gehad om aan talloze innovatieve en uitdagende projecten te werken", zegt Abe Schuurmans, een van de huidige directeuren van KBS+BTS. "We zijn ontzettend trots op wat we samen hebben bereikt en kijken uit naar de toekomst."

Het fundament van KBS+BTS werd gelegd in 1988. Gerard Schuurmans en Teake Rijpma startten het bedrijf KBS vanuit de woning van Gerard. Het idee was om architecten en aannemers te bedienen met bouwkundige calculaties. Dit was direct een doorslaand succes, waarna al snel een eerste medewerker in dienst werd genomen. Dit werd Evert Terpstra, die nog steeds bij het bedrijf werkt.

Binnen twee jaar werd het eerste pand aan de Koopmansgracht gehuurd. Op de eerste verdieping, boven (destijds) de waterpolitie, nam het bedrijf zijn intrek. De vrouwen van Gerard en Teake werden ingeschakeld voor de administratie, receptie- en reproductie-werkzaamheden.

In 1995 werd BTS opgericht om de toenemende vraag naar bouwkundig tekenwerk te beantwoorden. Wegens ruimtegebrek werd voor de bouwkundigtekenaars een ruimte gehuurd aan de Oude Koemarkt.

In 1997 kwamen KBS en BTS samen na de verhuizing naar het huidige pand. De locatie van de oude landbouwschool aan de Lemmerweg 51. Vanaf dat moment werd ook bouwmanagement aan het dienstenpakket toegevoegd. Het bedrijf is in 2010 overgenomen door Abe Schuurmans en Jetze Spijksma.

In de loop der jaren heeft KBS+BTS zich gericht op het aanbieden van een breed scala aan bouwkundige diensten, zoals bouwkundige calculaties, bouwkundig tekenwerk, BIM, bouwmanagement en het schrijven van bestekken en meerjaren onderhoudsplannen (MJOP). “We kijken uit naar de toekomst”, vertelt Jetze Spijksma. “De bouw is een dynamische branche en we zien mooie ontwikkelingen die we op de voet volgen en waar we ook een voortrekkersrol vervullen. Denk bijvoorbeeld aan BIM, duurzaamheid en circulair bouwen.”