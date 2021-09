SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met KBS + BTS uit Sneek.

"Het is erg leuk als je later langs het gebouw rijdt, je wordt herinnerd aan jouw aandeel hierin”. Zo zeggen Abe Schuurmans en Jetze Spijksma van KBS+BTS. “Wat veel mensen niet weten is dat ons gedeelte: BTS als 25 jaar bestaat en KBS al meer dan 30 jaar. Daarnaast zullen veel mensen ons, vanwege de bedrijfsnaam, kennen als calculatiebureau. Maar weten niet dat wij een allround bouwadviesbureau zijn en daarnaast dus ook projectmanagement, bouwkundig tekenwerk, bouwtoezicht, bestekken, en meer jaren onderhoudsplannen aanbieden.

Het is de afwisseling die het altijd boeiend houdt, maar ook bijdragen aan het grotere geheel. Je werkt meestal mee aan grote projecten en het is erg mooi om te zien hoe jouw aandeel een plekje krijgt. Als je dan later nog eens lang het gebouw rijdt, word je hier weer aan herinnerd, dat is natuurlijk erg leuk.”

Tijdens het Werkfestival laten wij graag onze mogelijkheden zien, lichten we onze disciplines toe en geven we een kijkje in onze werkzaamheden. Ook stellen wij ons graag voor aan potentiële nieuwe collega’s. Wij zijn namelijk op zoek naar een Tekenaar/Modelleur en een Aspirant Calculator.

Lemmerweg 51, 8608 AA Sneek | www.kbssneek.nl

✔ Kennismaken met de bedrijven tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân? Schrijf je in via https://bit.ly/3gKFcL1

✔ Check hier alle deelnemers: https://bit.ly/3ytBPOO