Kazemattenmuseum verwelkomt 10.000ste bezoeker

KORNWERDERZAND - Twee maanden eerder dan in coronajaar 2021 ontving het Kazemattenmuseum op 13 augustus de 10.000ste bezoeker. Tobias Weidenweeber (31) en Stefanie Schultz (30) uit Aschaffenburg, bij Frankfurt am Main, werden verrast door bestuursleden en vrijwilligers van het museum. Het ontvangstcomité onthaalde het Duitse stel bij de poort op een vrije entree, bloemen en een boek.

Net als veel andere bezoekers waren ze eerder over de Afsluitdijk gereden en hadden het museum zien liggen. Tijdens hun vakantie volgen de twee een kustroute vanaf Rotterdam naar Denemarken en besloten dit keer het museum te bezoeken. Na hun bezoek aan Egmond aan Zee en Den Helder werd de Afsluitdijk aangedaan.

Tobias is geïnteresseerd in geschiedenis en samen bezoeken ze op hun reis meerdere locaties van de Atlantikwall. “Maar niet alleen hoor”, zegt Stefanie met een knipoog. “Ook de leuke stadjes en mooie natuur worden onderweg aangedaan.” Met de Duitstalige versie van de audiotour “Onverwoestbare verhalen” gaan ze vervolgens langs alle kazematten en bunkers van het museum.

Na de twee magere coronajaren is de 10.000ste bezoeker van het seizoen zeer welkom voor het museum en een paar weken eerder dan verwacht. Dat toont maar weer aan dat er nog altijd veel interesse is voor het verhaal van de stelling Kornwerderzand in de meidagen van 1940. Juist ook het bezoek van onze Duitse oosterburen wordt gewaardeerd. Ruim 77 jaar na de bevrijding moet er ruimte zijn voor historische en politieke context vanuit verschillende perspectieven. Hoe spannend dat soms ook is, het gaat ook om de lering voor nu en de toekomst.