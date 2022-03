Kazemattenmuseum open op 1 april

Onverwoestbare verhalen

De audiotour “Onverwoestbare verhalen” nodigt de bezoekers uit het uitgestrekte museumterrein te verkennen. De tour leidt naar plekken die niet of nauwelijks werden bezocht maar waar de verhalen voor het oprapen liggen. Tien fictieve verhalen grijpen terug op ware gebeurtenissen en herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in de Stelling Kornwerderzand. Met je eigen mobiele telefoon kun je de verhalen beluisteren. Met de QR- en inlogcodes bij de kassa is de route in een handomdraai binnen te halen.

Nieuwe tankversperringen

Op 14 maart werden Nederlandse vooroorlogse versperringen uit de stelling Den Oever afgeleverd bij het Kazemattenmuseum. Met de andere al aanwezige versperringen zijn deze geplaatst op een nieuw versperringenplein tegenover het bezoekerscentrum.

Rondje Kazemat VII

Het terrein rond zoeklichtkazemat VII is deze winter grondig onder handen genomen en teruggebracht naar de situatie ten tijde van de bouw van de kazematten. Overtollig struikgewas is verwijderd en bomen zijn gesnoeid. Het resultaat: de contouren van kazemat VII zijn weer volledig zichtbaar. Verrassende ontdekking is de ronding aan de zuidoostelijke buitenmuur ter hoogte van de gepantserde observatiekoepel. Deze uitbouw met een dikte van 2.80 meter is voor zover bekend de enige in zijn soort.

Op het dak van kazemat VII is de gepantserde observatiekoepel te bezichtigen. En je kunt genieten van een prachtig uitzicht op de binnenhaven van Kornwerderzand, het schutsluizencomplex en het IJsselmeer.

Door het snoeiwerk kunnen bezoekers nu ook een “rondje kazemat VII” beleven.

In de loop van het seizoen wordt er aan gewerkt om de toegang naar de observatiekoepel mogelijk te maken. Alle voorzieningen, waaronder de 150 kg wegende stalen trap naar de koepel, zijn bewaard gebleven.