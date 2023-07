Kazemattenmuseum een ideale oefen locatie voor het Korps Mariniers

KORNWERDERZAND- De stelling Kornwerderzand, waar in de Tweede Wereldoorlog met succes een grote Duitse overmacht werd tegengehouden, is nog volledig intact. Het Kazemattenmuseum bestaat uit een deel van de vroegere stelling. Het geheel is een favoriete oefenlocatie voor het Korps Mariniers.

In juni was er veel militaire activiteit op Kornwerderzand. Twee keer kwamen Mariniers met boten naar Kornwerderzand. Niet als bezoeker van het Kazemattenmuseum maar om te oefenen.

Op 7 juni 2023 waren het marineofficieren in opleiding. Zij volgen de POTOM, de praktische opleiding tot officier der mariniers. De cursisten moesten een aanval plannen en de aanval ook zelf leiden. Hier werden ze getoetst of ze bekwaam zijn om een squadron te leiden. ’s Ochtends om 6 uur werd aangelegd en moesten het zuidelijk museumterrein en kazemat V worden veroverd. Met succes.

Kap Marns Ruben Stronk: “De oefening beviel de mariniers en de instructeurs zeer goed en ze hopen dit volgend jaar weer uit te kunnen voeren op deze locatie”.

De 14 cursisten van de POTOM werden ondersteund door mariniers van 1 MCG (Marine Combat Group) en mariniers en vaartuigen van SATG (Surface Assault and Training Group). Het SATG-onderdeel van het Korps Mariniers is gevestigd op de Joost Dourleinkazerne op Texel. Het is het amfibische domein van het Korps Mariniers, dat het transport van “ship to shore” voor allerlei eenheden verzorgt.

Op 15/16 juni waren een SATG-eenheid en het 13e Raiding Squadron, een operationele eenheid uit Doorn, bezig met een amfibische week. Op meerdere plaatsen in Nederland waren ze dan ook aan het oefenen.

SGT Marns Niels Laan: “Voor Kornwerderzand werd gekozen vanwege de uitstekende ligging aan het open water, met de juiste dieptes voor onze vaartuigen. Niet in bewoond gebied waardoor overlast geen probleem is. En door de diverse kazematten kunnen we strategische keuzes beoefenen. Op deze locatie is het mogelijk met losse munitie te schieten, rook granaten te gooien en eventueel flash bangs (knal simulaties) te gebruiken”.

Het was overigens niet de eerste keer dat er hier werd geoefend. Ook vorig jaar werd geoefend op Kornwerderzand en daar is uit gekomen dat dit voor de Mariniers een zeer geschikte locatie is om te trainen.

Van officieren tot manschappen zijn ze zeer te spreken over deze locatie. Sgt Laan: “Iedereen staat open om vaker naar deze locatie te gaan. Er spelen meerdere factoren mee waarom: je kan hier goed trainen, je kan meerdere scenario’s wegschrijven en voor ons is het goed bereikbaar via het water. Er is geen sprake van overlast en er zijn veel opties om onze middelen hier te gebruiken. En er is goede en vriendelijk hulpverlening vanuit het museum”.

In totaal deden er 90 man mee aan deze oefeningen. Ze zijn niet alle 90 op de locatie geweest. Dit komt omdat de vaartuigen bemand en varend moeten blijven. Vanaf Texel monitort de staf alles en coördineert de verbindingen. Het daadwerkelijk aantal wat de aanval in ging was +/-60 man.