Kattenhater actief in Harinxmaland

SNEEK- In de wijk Harinxmaland is een kattenhater actief. Sinds 2021 zijn er sowieso 35 katten vermist, verdronken (lees: in het water teruggevonden) of mishandeld. Sinds 2017 gaat het zelfs om 62 katten.

Afgelopen paasmaandag 10 april, is een kat zelfs zeer ernstig mishandeld. De kat had heel veel gebroken en zijn nek was omgedraaid waarna hij vervolgens over een schutting van een achtertuin is gegooid. En dit alles op klaarlichte dag op zo'n 10 meter afstand van een speeltuin waar kinderen aan het spelen waren.

“Met een aantal buurtbewoners zijn we samen gekomen en zijn we langs vele deuren gegaan om te inventariseren om hoeveel katten het nu echt gaat. We hebben heel hard de hulp van de politie nodig voor een gedegen buurtonderzoek maar die hebben hier geen tijd voor. Daarom vragen wij langs deze weg aandacht voor deze onverkwikkelijke gebeurtenissen”, aldus inzender van een brief aan de redactie van GrootSneek.

“Er heerst wel veel onrust in de wijk nu en mensen durven uit angst hun kat niet meer buiten te laten en sommige durven zelfs hun kleine kinderen niet meer in de speeltuinen te laten spelen uit angst dat hun kinderen getuige worden van een nieuwe daad van de kattenhater of omdat de kattenhater straks verder gaat dan katten wat aandoet.”