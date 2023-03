Kaspar presenteert zich met strijkkwartet in Podium Pingjum

PINGJUM- Een bijzonder concert in Podium Pingjum komende zaterdag 11 maart: het betreft één van de eerste concerten van Wiebe Kaspers onder zijn nieuwe naam Kaspar.

Wiebe Kaspers woont in Jorwert, bij Leeuwarden, en schrijft en arrangeert al ruim tien jaar zijn eigen liedjes. Sinds oktober vorig jaar speelt hij die onder zijn nieuwe naam. Afhankelijk van de setting kiest hij voor de muzikanten die daar passend bij zijn.

Naar Podium Pingjum brengt hij zaterdag een prachtig strijkkwartet mee. Wiebe: “Zij geven kleur aan mijn muziek.” “In mijn songs zoek ik naar puurheid in melodie en harmonie, en een klein beetje magie in de tekst. Ik probeer mezelf en de muzikanten met wie ik werk, uit te dagen om de luisteraar in vervoering te brengen”, aldus Wiebe.

Kaspar legt inhoud en poëzie in zijn songs en wil de luisteraar uitdagen en aan het denken zetten. Zijn stem is prachtig en puur en zijn pianospel betoverend. Hij durft kwetsbaar en nieuwsgierig te zijn als zanger naar het publiek, én ook zeker naar zichzelf.

Zaterdag 11 maart, Podium Pingjum, aanvang 20:00 uur.