Kaspar bij Lewinski

SNEEK- Kaspar (Wiebe Kaspers, Jorwert, 1990) is een muzikant die uitdaging zoekt en vindt in het arrangeren, schrijven, spelen en zingen van songs. Samen met de muzikanten die hij daarbij om zich heen verzamelt, wil hij de luisteraar in vervoering brengen.

De combinatie van zijn pure stemgeluid en de inhoud die hij legt in zijn liedjes, zorgt voor een authentiek, ambachtelijk en artistiek resultaat. Als zanger durft hij zich kwetsbaar op te stellen naar zijn publiek, en naar zichzelf. Met een nieuwsgierigheid naar wat er leeft in de wereld, tussen mensen, in de natuur, weet Kaspar zichzelf een spiegel voor te houden en eigen keuzes te maken. Kaspar brengt nieuwe songs met mooie rijmen, diepe inhoud, op een poëtische wijze gezongen op melodieuze muziek. Mysterieus op de achtergrond, magisch realistisch op de voorgrond.

Artist in search of purity in melody, harmony and lyrics

