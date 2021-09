Karin Bloemen komt naar Lokaal 55 in Sneek

SNEEK - Op maandagavond 27 september komt Karin Bloemen naar Lokaal 55 in Sneek. La Bloemen is een grande diva die echt álles kan op het podium en die gekleed in de mooiste creaties, garant staat voor een spetterend maar vooral origineel optreden.

De vrolijke en enthousiaste Karin – toch de enige diva die Nederland rijk is- is een kameleon in de beste zin van het woord. Karin past haar optreden aan naar de gelegenheid, desgewenst brengt zij cabaret op een smaakvolle manier afgewisseld met herkenbaar muziek-repertoire. Vaak is zij een Dancing Diva, met opzwepende en dansbare muziek, een andere keer is zij een chique Theater Diva. Een optreden van Karin is altijd persoonlijk; zij past ieder optreden aan naar de specifieke gelegenheid. Op speciaal verzoek schrijft Karin zelfs een uniek lied voor de specifieke gelegenheid of een persoonlijke gebeurtenis.

Te boeken met diner of alleen de voorstelling via www.theateraanhetwater.nl