Karin Bloemen & Old School Band – Billy, Aretha, Norah, Amy…Karin!

Karin Bloemen is bekend van haar grote, extravagante personality shows, maar haar eerste grote liefde is toch: zingen! Belangrijke inspiratiebronnen voor Karin zijn zangeressen als Billie Holiday en Aretha Franklin. De stijl van de Old School Band sluit daar naadloos op aan; funk, jazz en soul. In dit pure, muzikale programma komt het allemaal voorbij, van eigen stukken tot en met de fijnste covers uit het rijke repertoire van Billie, Aretha, Norah, Amy, etc…

De Old School Band kan niet beter beschreven worden dan in een Amerikaanse recensie naar aanleiding van hun debuutalbum uit 2017 (Huffington Post, USA): “For those who love a good old school band; a tight no-nonsense grooving ensemble with funk-driven bass and drums, a wizard on keyboards and an extraordinarily tasteful guitarist with his own signature sound, then go no further than Dutch guitarist Marnix Busstra’s latest Old School Band.”

Muziek // vr 24 sept – 20.15 uur // € 28,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400