Karateka Stefan Nieuwenhuis uit Hommerts gaat naar het WK Kyokushin in Japan

HOMMERTS- Zoals jonge voetballers dromen over Engeland en basketballers over Amerika, daar droomt Stefan Nieuwenhuis ervan om zijn sport karate te beoefenen in het land waar het ooit bedacht is: Japan. En die droom gaat komende maand in vervulling. De 18-jarige inwoner van Hommerts gaat van 21 november tot en met 2 december deelnemen aan het WK kyokushin karate. ,,Een prachtige uitdaging.”

Al bijna twaalf jaar is hij verknocht aan karate en er was slechts één proeflesje voor nodig om de toen zevenjarige Stefan ervan te overtuigen dat de oosterse zelfverdedigingsvechtsport precies was waar hij naar op zoek was. Al een paar jaartjes was Stefan bezig om een geschikte sport te vinden. Duidelijk was al wel dat balsporten hem niet gelukkig maakten. ,,Ik ben op mijn vijfde begonnen met kaboutervoetbal”, herinnert hij zich. ,,Ik vond het maar niks dat we door moesten voetballen tijdens een hagelbui en ben al snel gestopt. Als ze dan op school eens vroegen wat voor sport ik deed, zei ik gemakshalve dat ik aan ‘thuissport’ deed.”

Na eerste proefles verkocht

Twee jaar later zag hij zijn drie buurjongens, die iets ouder waren, in een wit pak lopen en met elkaar bewegingen oefenen. ,,Zij zaten op karate en mijn interesse was gewekt. Het leek mij erg vet om dat ook eens te proberen en na het eerste proeflesje bij sportclub F en F in Sneek ben ik nooit meer weggegaan. Eerst één keer in de week trainen, later twee keer en vanaf zijn elfde jaar liefst drie keer in de week.”

Stefan bleek niet alleen veel plezier te beleven aan zijn sport, hij bleek er ook aanleg voor te hebben. Al op zijn elfde werd hij goed genoeg bevonden om mee te trainen met jongens die soms wel zeven jaar ouder dan hem waren. Zijn eerste officiële wedstrijd volgde niet veel later en bij zijn allereerste clubkampioenschappen werd hij meteen tweede. ,,Dat smaakte naar meer”, aldus Stefan.

Internationale toernooien

Door vaker mee te doen aan wedstrijden ontwikkelde Stefan zich snel. Het bleef niet alleen bij clubkampioenschappen, maar ook meerdere keren stond hij bij het internationale toernooi van de Waterpoortcup op de mat. Maar toen de coronapandemie aanbrak in 2020, was het een poosje gedaan met de trainingen en wedstrijden. Stefan, toen veertien jaar, kon ineens niet meer doen waar hij zo van hield. En dat op een belangrijk moment in de ontwikkeling van een jonge sporter.

Toen de pandemie voorbij was pikte hij de draad weer op. Hij vocht een internationaal toernooi in Zoetermeer en trok daarna naar de Baltic Cup in Litouwen, waar hij derde werd. ,,Het was mijn eerste ervaring in het buitenland en ik wist meteen dat ik dat vaker wilde.”

Niet zonder gevaren

Karate is geen sport zonder gevaren, ook al zijn de regels duidelijk en is een sport waarin iedereen elkaar met respect behandeld. Wat maakt het dat Stefan, die een poosje geleden aan een trap op zijn hoofd een lichte hersenschudding overhield, karate zo’n leuke sport vindt? ,,Het brengt me motivatie en een doel om voor te werken. Ik wil verder komen in karate, toernooien winnen. Ook dit toernooi in Japan wil ik winnen. Het grote doel is uiteindelijk om de zwarte band te halen.”

Full-contact karate

Stefan, die in augustus zijn 18e verjaardag vierde, vocht op 30 september zijn recentste toernooi. En nu hij inmiddels een volwassen leeftijd heeft bereikt, is het vechten met bescherming nu voorbij. Stefan doet aan full-contact karate en dat betekent zonder borstpantser de mat op. ,,Vechten met de blote vuist en ook zonder scheenbeschermers. Je kunt nu niet alleen winnen op techniek, maar ook via knock-out.”

De spelregels

Een gevecht wordt gedaan door 2 vechters waarvan 1 rood is (aka) en 1 wit (shiro) en bestaat in principe uit 1 ronde die kan worden vervolgd met verlengingen. In Japan, waar Stefan in de gewichtsklasse 70+ gaat deelnemen, duurt een ronde twee minuten. Bij een gelijke stand volgt er een verlenging van anderhalve minuut. Als dit weer gelijk wordt, worden beide vechters gewogen. Als er een groter verschil dan 2,5 kg zit tussen beide vechters dan zal de lichtste vechter winnen omdat deze een nadeel heeft in het gevecht. Als het verschil kleiner is dan wordt er nog een verlengen van 1,5 minuut gespeeld, hierna moet er een uitslag volgen ook al gaat het gelijk op. Een gevecht kan onmiddellijk gestopt worden als iemand zijn tweede halve punt scoort. Als iemand een half punt scoort en er in het vervolg van de wedstrijd geen punt weer wordt gemaakt, ligt de beslissing bij de scheidsrechter.

Fysiek en mentaal sterker worden

,,In Japan draait alles om de winst”, blikt Stefan vooruit. ,,Als ik verlies, lig ik eruit. Mijn doel is dus om alles te winnen”, klinkt het met een lach. ,,Maar wat ik ook hoop te bereiken is om veel ervaring op te doen en om te leren. Sterker worden, niet alleen fysiek maar ook mentaal. Bijvoorbeeld door mijn verstand op nul zetten op het gebied van pijn en vermoeidheid, maar dan nog wel mijn technieken goed uitvoeren en kunnen luisteren naar mijn coach tijdens een wedstrijd.”

Help Stefan naar Japan

Een reis naar Japan is natuurlijk niet goedkoop. Daarom heeft Stefan de laatste tijd sponsoren verzameld om zijn reis naar het land van de rijzende zon financieel te ondersteunen. Maar daarmee zijn nog niet alle kosten gedekt. Wil jij Stefan helpen om zijn sportieve droom te verwezenlijken? Kijk dan eens op zijn crowdfundingspagina: https://steunactie.nl/actie/help-stefan-naar-het-wk-kyokushin-karate-in-japan/-27088.

Alle kleine beetjes helpen.

Tekst: Piet Jan Nauta