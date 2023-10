Karate-evenement Waterpoort Cup 2023 trekt 250 atleten uit verschillende landen naar Sneek

SNEEK – De Sneker Sporthal was zaterdag hét decor van de 19e Waterpoort Cup, een groot internationaal Kyokushin Karate-evenement met deelnemers uit Polen, België, Litouwen, Zweden, Hongarije en Nederland. In totaal waren er meer dan 250 deelnemers.

Het was alweer vier jaar geleden dat het toernooi voor het laatst werd georganiseerd. Door corona konden eerdere edities niet doorgaan. “Daarom had deze editie eerst wel weer even een opstart nodig”, vertelt Frank Liew-On, voorzitter van organisator Stichting Activity Foundation, Sportclub F en F The Inner Way. Tevreden kijkt hij om zich heen in de Sneker Sporthal, waar alleen al 230 kinderen aan deelnemen, en dan met trots. “Mijn hart gaat echt sneller kloppen als ik al deze atleten zie in deze prachtige sportarena.” Op de drie tatami’s (matten) worden felle duels uitgevochten, waarbij de jonge karateka’s worden aangemoedigd door hun coaches en meerdere teamgenoten.

Duidelijke regels

Volgens Liew-On staat sportiviteit en veiligheid boven alles. “Karate is een harde vechtsport. Daarom moet vooraf duidelijk zijn welke regels er gelden, niet alleen bij de atleten maar ook bij de coaches en de trainers. Door het fysieke contact gaat het natuurlijk wel eens mis, maar medisch personeel en een huisarts zijn zichtbaar aanwezig. Zij kunnen dan ook gelijk bijspringen als de situatie daar om vraagt.”

Het motto van de Waterpoort Cup is Fair Play en International Exchange. Daarnaast streeft De Activity Foundation een aantal doelen na, waaronder ‘sportsmanship’. “Maar ook plezier hebben, het samen doen en van elkaar leren is erg belangrijk”, vindt Liew-On. “Het toernooi is zo ingedeeld dat je in ieder geval twee partijen kunt vechten. Bovendien heb je vijftig procent kans om met een prijs naar huis te gaan. Dat maakt het aantrekkelijk. Je strijdt ergens voor.”

De geldt ook voor de pas 7-jarige Fedra uit Sneek. Ze is de jongste deelnemer van het toernooi en superenthousiast als ze over haar partijen spreekt. Drie keer staat ze deze dag op de tatami en daarvan won ze één partij, vertelt ze. Fedra weet dat ze nog veel moet leren en hoopt dat ze steeds beter wordt. Maar ze vindt het hartstikke leuk om mee te doen.

Populair evenement

De Waterpoort Cup staat internationaal goed aangeschreven en is een populair evenement waar men graag aan deelneemt. Dat komt ook omdat het goed georganiseerd is en duidelijke regels kent. Met name uit Litouwen en Polen komen veel atleten. “Vooral in Litouwen is karate erg populair. Na basketbal is het de grootste sport. Daar ligt het niveau ook hoger dan bij ons”, zegt Liew-On.

De Litouwers verzorgen bovendien het digitale deel van het toernooi, met een systeem waarbij uitslagen en standen meteen verwerkt worden. Daarnaast is in de hal op tv-schermen te zien welke partijen er gespeeld worden en wat het wedstrijdverloop is. Liew-On: “Niet alleen mooi voor alle deelnemers, maar ook handig voor het thuisfront om te volgen. Een goede ontwikkeling, waarbij we laten zien dat we met de tijd meegaan.”

Dat de Waterpoort Cup ook in de gemeente breed gedragen wordt, blijkt wel uit het feit dat het toernooi ’s ochtends geopend werd door wethouder Bauke Dam. Frank Liew-On vindt deze aandacht en waardering vanuit de gemeente prachtig en de wethouder was ook behoorlijk onder de indruk van de hele entourage.