Karaoke avond in wijkgebouw de Schuttersheuvel

SNEEK- Op 19 mei a.s. organiseert de ‘Hits Ut Snits’ een karaoke avond. Deze avond wordt georganiseerd in wijkgebouw ‘De Scheutersheuvel’ aan de Harmen Sytstrastraat 8A in Sneek Heb je zin om je favoriete nummer mee te zingen kom dan gerust langs, je hoeft niet beslist goed te kunnen zingen om mee te doen.

Uiteraard mag je ook gezellig langs komen om als publiek te komen kijken en genieten. Opgeven kan via dehitsutsnits@gmail.com of op de avond zelf is het ook mogelijk. Zien we jou ook op 19 mei a.s.? Zaal open vanaf 18 uur en wees welkom.