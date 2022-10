Karaktervol VC Sneek triomfeert in bloedstollende vijfsetter bij Avior

SNEEK-De heren van VC Sneek hebben tot op de bodem moeten gaan om de topper tegen Avior tot een goed einde te brengen. De Snekers zegevierden in deze clash in een bloedstollende vijfsetter waarin de Waterpoortstadbewoners karakter toonden en uiteindelijk drie waardevolle punten mee naar Friesland namen. Allesbehalve gesneden koek dus voor de formatie van Edward Kamphuis en Patrick Koelemij die nu op een mooie tweede positie staan in de eerste divisie.

Weinig tegenstand

“De eerste set hebben we met relatief weinig tegenstand gewonnen”, constateerde diagonaal Jeen Pieter van der Meer hetgeen Edward Kamphuis nog meer nuanceerde. ”We maken met name in de blokkering veel punten zodat we de eerste set makkelijk konden winnen”.

Koekje van eigen deeg

In de tweede set kregen de Friezen toch een koekje van eigen deeg blijkbaar want de thuisploeg rechtte de rug en pakte overtuigend deze set. “Avior is gewoon een hele goede ploeg, ze staan niet voor niets zo hoog”, verklaarde Kamphuis. VC Sneek wist het niveau niet vast te houden en met name passend noteerden de gasten rode cijfers. Je verliest dan duidelijk met 25-14 had Kamphuis gezien. ”Net als vorige wedstrijd laten we de tegenstander in hun spel komen door niet gretig genoeg door te volleyballen.”

Veerkracht

In de derde set hadden de bezoekers het lastig, maar liet VC Sneek veerkracht zien. “Helaas resulteerde dat niet in setwinst, maar mede door het invallen van Mark Hekstra krijgen kregen we wel meer en meer vertrouwen."

Vertrouwen

Dat vertrouwen betaalde zich in de vierde set uit alhoewel het kantje boord was. “We geven gewoon niet op en dat is prachtig”, complimenteerde Kamphuis zijn team. “We hebben weer goed gestreden op ons eigen niveau”, voegde Jeen Pieter van der Meer toe

Koek en ei

In de final set stond VC Sneek steeds gelijk of op ene kleine voorsprong. Met name het acteren van Mark Hekstra- terug na blessureleed - was koek en ei. Mede door de goede invalsbeurten van Arjan Heerkes die de set met een ace afsloot, ging de winst naar Sneek.

Prima debuut

Door deze zwaarbevochten 2-3 triomf blijven de Snekers op een mooie tweede plaats staan, een punt achter koploper Pegasus dat de topper tegen Veracles met 3-1 won. Komend weekend staat de tweede bekerronde op het programma en reizen de Snekers af naar Kampen. Daar wachten twee topdivisionisten en kan de Sneker brigade zijn krachten meten met twee teams die een klasse hoger spelen. Feit is dat VC Sneek een prima debuut beleven in de eerste divisie en zich keurig genesteld hebben boven in de ranglijst.

Bron: VC Sneek