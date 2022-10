Kapster Jinke Heslinga van TopHairfashion schittert op het podium tijdens de presentatie van de Haarmodelijn Najaar-Winter in Utrecht

Hair Talent Competitie

Door de jaren heen hebben vele kappers uit het hele land aan de Haarmodelijn meegewerkt. Stuk voor stuk vakidioten die graag hun kennis en creativiteit delen met hun vakgenoten. Jinke kreeg de mogelijkheid deel te nemen, omdat ze vorig jaar meedeed met de allereerste Hair Talent competitie.

Jinke had daarvoor een filmpje ingestuurd waarin ze kort haar motivatie vertelde waarom ze mee wilde doen aan Hair Talent en waarbij ze een kniptechniek liet zien op een oefenhoofd. Ze werd door een professionele jury uitgekozen om samen met nog 3 kappers mee te werken aan de productie van de nieuwe Haarmodelijn. Deze jury bestaat uit de producenten van de Haarmodelijn en een aantal bekende topkappers die heel veel ervaring hebben met het geven van shows en workshops.

Presentatie Haarmodelijn

Afgelopen zondag werden professionele modellen, afkomstig van modellenbureau Tutti Models, alvast voorbereid op de presentatie van de Haarmodelijn, onder andere door Jinke. De volgende dag op maandag vond in het Beatrix Theater in Utrecht het grootste vaktechnische kappersevent van Nederland plaats. Een toplocatie waarbij wervelende shows afgewisseld werden met vaktechnische presentaties tijdens de lancering van de nieuwe Haarmodelijn Najaar-Winter 2022-2023. Jinke presenteerde een vaktechniek bij een mannelijk model met langer haar, waarbij het accent lag op de langere lengtes bovenop.

Bij de nieuwe Haarmodelijn zie je invloeden uit de jaren’70 terug, zoals massievere contourlijnen, langere lengtes in de nek, volle kleuren met opvallende ton-sur-ton banen en vooral heel veel flexibiliteit in styling. Maar alles natuurlijk vertaald naar de trendkapsels anno nu.

Megatrots

Eigenaresse Anita Feenstra van TopHairfashion is natuurlijk megatrots op haar collega, ook omdat ze haar heeft aangemoedigd om hieraan mee te doen. “En zie hier het resultaat”. Anita vertelt dat Jinke in september 2020 bij de kapsalon in Oppenhuizen is gekomen. “Jinke werkte toen al bij een kapsalon en ze vond het tijd voor een nieuwe uitdaging, waarin ze zich verder in het vak kon ontwikkelen.

Deze kans hebben wij haar kunnen bieden, onder andere met Kleurtrainingen. Inmiddels heeft ze deze trainingen afgerond en mag ze zich net als mijzelf ‘Goldwell Kleurartiest’ noemen. Daarnaast heeft Jinke meegedaan met de Hair Talent Competitie en aan de prestigieuze wedstrijd van de Goldwell Global Creative Awards. Jinke heeft de opleiding Haarstylist Allround bij de Friese Poort in Leeuwarden gevolgd, die ze in 2018 afrondde”.

“Onze kapsalon bestaat in november alweer 25 jaar en met deze bijzondere ervaring erbij kunnen wij onze klanten volop informeren en adviseren over de allernieuwste haarmodetrends, gaat Anita verder. “Je bent van harte welkom bij TopHairfashion in Oppenhuizen”.

Bron: Topentwelonline.nl