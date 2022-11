Kapsalon TopHairfashion in Oppenhuizen viert 25-jarig jubileum

OPPENHUIZEN - Dinsdag 1 november is het precies 25 jaar geleden dat Anita Feenstra de deuren opende van haar kapsalon aan de Noardein. Toen nog onder de naam van De Toppenhúster kapsalon, maar omdat Anita ook buiten haar kapsalon steeds meer naam en faam maakte in het kappersvak wilde ze graag een naam met meer allure. Via een wedstrijd werd dit TopHairfashion, een naam die in januari 2011 feestelijk onthuld werd door Manon Thomas.

Persoonlijk, Vakmanschap en Kwaliteit, zijn de kernwaarden die het kappersteam van TopHairfashion dagelijks wil waarmaken. De kapsalon kan dan ook rekenen op een trouwe klantenkring. “Veel klanten komen al zo lang dat ze inmiddels tot het inventaris horen”, vertelt Anita trots.

“Dat geldt eigenlijk ook voor mijn collega Karin Holterman”, gaat Anita verder. “Op 3 december vieren we namelijk dat Karin alweer 12,5 bij ons in de kapsalon werkt”. Karin vertelt op haar beurt dat ze veel aan Anita te danken heeft. “Dankzij haar heb ik mij kunnen ontwikkelen in het kappersvak, om wie ik ben en wat ik kan”.

Het jongste kapperstalent is Jinke Heslinga. Zij maakt het team van TopHairfashion compleet. Jinke werkt alweer twee jaar voor de kapsalon in Top en Twel. Onlangs schitterde zij nog op het podium van het Beatrix Theater in Utrecht, bij het grootste kappersevent van ons land, waar de Haarmodelijn najaar/winter 2022-2023 werd gepresenteerd. Een nieuw hoogtepunt in het 25-jarig bestaan van de kapsalon. Bij TopHairfashion gaan ze met de tijd mee en kunnen ze dus ook alles vertellen over de nieuwste haarmodetrends.

Het jubileum van TopHairfashion, en van Karin, wordt samen met de klanten op 3 december gevierd. Dubbel feest dus! De hele maand november staat trouwens in het teken van het jubileum. Als dank voor het vertrouwen van de klanten geeft TopHairfashion 25 mooie cadeaus weg en zijn er kortingsacties op diverse producten en behandelingen