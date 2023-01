Kantine SWZ ontruimd: Omvalgevaar van de zendmasttop

SNEEK- Op de site van voetbalvereniging SWZ een opvallend bericht over het deels afgesloten sportpark in verband met zendmast. Hieronder volgen de updates.

16.00 uur - Gevaar zendmast

T-Mobile heeft de vereniging geïnformeerd over omvalgevaar van de (top van) de zendmast op ons park. De kantine, waar de BSO aanwezig was, is eerder vanmiddag ontruimd. Een gedeelte van het park en de opstallen is afgezet. Betreed het afgezette gebied niet.

16.45 uur - Ophalen BSO

Ouders van kinderen die vanmiddag op de BSO aanwezig waren kunnen hen afhalen op de locatie Duinterpen.





17.00 uur - Kantine en kleedkamers gesloten

De grote en kleine kantine alsmede de kleedkamers 1 tot en met 8 en delen van veld 1, 2 en 3 bevinden zich in het afgezette gebied. De kantines en kleedkamers zijn gesloten. Trainers worden geïnformeerd over de vervangende veldindelingen van vanmiddag en avond.



17.30 uur - ALV week uitgesteld

De Algemene Ledenvergadering van vanavond is met een week uitgesteld naar 26 januari om 20.00 uur.



18.00 uur - Gaat mijn training door?

Je kunt de groepsapp van je team in de gaten houden. Daar informeren je trainers je als jouw training vanavond mogelijk vervalt.

Voor meer info:

https://www.vvsneekwitzwart.nl