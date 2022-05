Kansloos verloren, toch resultaat voor Sneker squashers

AMSTERDAM - De op een na laatste speelronde voor het tweede team van squashclub De Stolp vond afgelopen vrijdag plaats in Amsterdam bij Frans Otten. Aan het einde van de competitie is de invloed op de eindstand klein. Toch gaat het om de laatste punten.

Om een voorbeeld te geven: de nummers 4 en 5 (van 9) staan vast. Ze kunnen de nummer 3 niet meer inhalen en ze kunnen door nummer 6 niet meer worden ingehaald. De drie clubs bovenin moeten nog wel samen uitmaken wie als nummers 1 en 2 promoveren naar de Eerste Divisie (waar het eerste team van De Stolp in speelt). De twee degradanten zijn zo goed als duidelijk, maar rekenkundig nog niet helemaal zeker, dus de nummers 6, 7 en 8 moesten vrijdag aan de bak om de waarschijnlijk definitieve eindstand van de negen clubs te bepalen. De Stolp staat op de zesde plek met de bedoeling die te behouden. Met het behalen van zes punten zou de Sneker club alle clubs die onder zich stonden definitief onder zich houden en daarmee niet alleen de doelstelling van handhaving behalen maar zich ook de zich gevoelsmatig toekomende zesde plaats definitief toe-eigenen.

De Amsterdamse tegenstander had als nummer drie van de competitie zicht op promotieplek nummer twee (en rekenkundig zelfs op plek nummer 1). Dus verraste het de Sneker squashers niet dat dit team met een heel sterke opstelling de baan op kwam. Dit zou een zware avond worden voor de spelers van De Stolp.

Tegen voetballegende en squashliefhebber Marco van Basten had Arnold Haakmeester het lastig. Met 6-11, 2-11, 6-11 delfde hij onderspit. Daarna was Hylke Dijkstra aan de beurt tegen ook een hoger gerangschikte speler. Zijn wedstrijduitslag was eveneens kort: 1-11, 7-11, 3-11. Lukas van der Sluis kreeg naar eigen zeggen ‘squashles’ van een speler die ruim honderd plekken hoger stond op de Nederlandse ranglijst: 9-11, 5-11, 2-11. De laatste wedstrijd was voor Hendrik van der Sluis, die in dezelfde trant als zijn teamleden, een korte verliezende wedstrijduitslag liet noteren: 8-11, 3-11, 5-11. Tussenstand: 0-12.

De drie bonuspunten voor de winst gingen naar Amsterdam, waardoor de eindstand op 0-15 werd bepaald. Dat was zeker geen goed nieuws voor doelstelling van de Sneker squashers. Maar een competitie speel je niet alleen. De resultaten van onderlinge concurrenten doen ertoe en bleken deze ronde zelfs dramatisch: directe concurrent Squash City uit Amsterdam (plek 8) gaf deze speelronde onverwacht op. De club speelde niet en liet daardoor ook een 0-15 verlies noteren.

Zoals het totale puntenaantal van Sneek gelijk bleef na deze zware avond, bleef die van deze opponent dat ook. Er kwam daardoor geen grote wijziging in de stand. De nummer acht kan daardoor de Sneker squashers niet meer inhalen in de laatste speelronde. Daarmee is handhaving bereikt na het spelen van een ronde waarin exact nul punten werden gehaald en werd het toch nog een succesvolle avond.

13 mei spelen de squashers van De Stolp 2 de laatste wedstrijd van deze door Corona rommelig verlopen competitie. Vast staat dat de doelstelling van handhaving is gehaald. Dat is reden voor een feestje in de gezelligste ballenclub van Friesland. 13 mei zal worden bepaald of de zesde of de zevende plek kan worden gevierd. Hoe dan ook is er reden voor champagne.

Verslag: Xander Jongejan