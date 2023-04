Kans op landelijk podium voor Fryske jongeren

LEEUWARDEN- Op zondag 25 juni 2023 vindt de voorronde plaats van Kunstbende Friesland in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Tijdens de voorronde mogen jongeren hun creativiteit laten zien in negen verschillende categorieën (Dans, Dj, Expo, Film, Muziek, Taal, Theater, Fashion en Content Creator). Tijdens de voorronde wordt gestreden om een plek in de landelijke finale van Kunstbende, ook wel bekend als het “Kunstbende Young Creators Festival”. Alle deelnemers worden binnen hun eigen categorie beoordeeld door een professionele jury.

Het programma start om 12.00 uur en rond 18.30 uur sluit de dag af met een prijsuitreiking. Jongeren kunnen zich inschrijven tot en met 11 juni 2023 op de website van Kunstbende (kunstbende.nl/wedstrijd).

Deelname voorronde

De voorronde is voor iedereen van 13 tot en met 19 jaar én voor iedereen die op de middelbare school zit. Deelnemers mogen in meerdere categorieën deelnemen als solo, duo of groep en de inzending moet zelfgemaakt en zelf bedacht zijn.



Deelname is gratis voor iedereen. Deelnemers van de voorronde maken kans op meerdere prijzen, zoals coaching van professionals, een vertoning op het Noordelijk Film Festival, een expositie in het Fries Museum en een optreden op een groot festival in Friesland, zoals Oerol.

Over Kunstbende

Kunstbende is het creatieve platform voor iedereen van 13 t/m 19 jaar. In deze online én offline community kan iedere jongere eruit halen wie erin zit. In de categorieën: Content Creator, Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater. Kunstbende wordt in Fryslân uitgevoerd door Keunstwurk.



Kunstbende Friesland organiseert onder meer workshops, een scholentour, member meet-ups en de regionale voorronde in De Harmonie. Veel artiesten komen voort uit de kweekvijver van Kunstbende, zoals Trijntje Oosterhuis, Martin Garrix, Kalvijn, Claudia de Breij, Duncan Laurence, Stefano Keizers, DeWolff en rapper Snelle.