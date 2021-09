Kanker, hoe kom je weer in je kracht?

Ellen de Vries

Ellen de Vries heeft haar eigen praktijk www.schoonverklaard.nl, waarin zij coaching biedt aan vrouwen en mannen met borstkanker.

Ellen is gastvrouw en teamleider bij de Skulp in Sneek. In 2011 kreeg zij de diagnose borstkanker. Ellen en haar moeder kregen in dezelfde week dezelfde diagnose maar gingen hier ieder op eigen manier mee om.

Tijdens haar lezing vertelt Ellen over de gevolgen van haar borstkanker. Met name de depressie, identiteitsverlies, eenzaamheid en haar enorme schuldgevoel binnen haar gezin en bedrijf, waarmee ze te maken kreeg.

De lezing van Ellen heeft als titel: Kanker en depressie en vooral Hoe kom je weer in je kracht te staan.

Marjo Andringa

Marjo Andringa – Wobma heeft 11 jaar haar eigen gezins- en kindercoachpraktijk. www.gezinsenkindercoachingfriesland.nl

Binnen haar praktijk begeleidt zij kinderen en hun ouders bij leer-, gedrags- en opvoedingsproblemen. Haar specialisatie is verlies en rouw met name kinderen in een gezin dat geraakt is door kanker. Door haar eigen ervaring met borstkanker heeft zij ervaren dat de begeleiding van kinderen tijdens deze heftige periode extra aandacht vraagt . Als ervaringsdeskundige, coach en trainer biedt Marjo ouders en kinderen warmte, aandacht, een luisterend oor en op maat gemaakte ondersteuning in een voor hen zeer heftige periode van hun leven.

De lezing van vanavond heet: ‘Mijn moeder heeft bloot haar’.

(Kinderen in een gezin dat geraakt is door kanker).

Rian Terveer

Gast op deze avond is Rian Terveer uit Sneek.

Zij sloot al in 2014 aan bij het initiatief om De Skulp op te zetten en werd in mei 2015 bestuurslid toen De Skulp officieel werd opgericht. Zij is nu als ambassadeur aan De Skulp verbonden.

Naast De Skulp is Rian actief voor de Borstkankervereniging Nederland, Zorgbelang Fryslân, het Europees Lobulair Borstkanker Consortium (ELBCC) en de Maarten van der Weijden Foundation. Zij is patient advocate en betrokken bij de kwaliteitsontwikkeling van de oncologische zorg in Fryslân.

De presentatie van de avond is in handen van Ina Heim, teamleider van SkulpCafé Sneek. SkulpCafé Sneek werd geopend op 25 juni 2021.

Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden kan via aanmeldingen@deskulp.nl.

Wanneer? 28 september 2021 om 19.30 uur

Waar: SkulpCafé Sneek, Wijkcentrum De Schuttersheuvel, Harmen Sijtstrastraat 8a, Sneek.