Kandidaat 'Kinderburgemeesters' op sollicitatie

SUDWEST-FRYSLAN - Wie wordt de eerste kinderburgemeester van gemeente Súdwest-Fryslân? In november kregen kinderen van 11 en 12 jaar een sollicitatieformulier mee via hun school en maar liefst 34 kinderen reageerden op deze oproep. Achttien van hen werden geselecteerd. Zij deden vrijdagmiddag enthousiast mee aan de sollicitatiemiddag, want burgemeester word je immers niet zomaar!

Volgende week vrijdag 4 februari, tijdens de Kinderconferentie, wordt bekend welke kinderen de eervolle taak krijgen als kinderburgemeester en team. Zij worden dan ook officieel geïnstalleerd door burgemeester Jannewietske de Vries.

Het gaat er vooral om dat de jeugd de politiek leert kennen en dat de politiek meer zicht krijgt op wat kinderen belangrijk vinden. Een kinderburgemeester krijgt zowel representatieve als inhoudelijke taken zoals het voorbereiden van de kinderconferentie. Zo’n conferentie was er vorig jaar in Súdwest-Fryslân, waar zestig leerlingen uit heel de regio bij betrokken waren. Mogelijk komt er ook nog een kinderraad in Súdwest-Fryslân.