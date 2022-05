Kampirada uit Thailand zoekt een warm thuis in Sneek of omgeving

Sneek – Eind augustus maken tientallen uitwisselingsstudenten van over de hele wereld hun droom waar door een periode ondergedompeld te worden in de Nederlandse cultuur en gewoontes. Zo ook Kampirada uit Thailand die haar Nederlandse droomjaar zal doorbrengen in Sneek of omgeving. Voor haar zoekt uitwisselingsorganisatie Travel Active een enthousiast gastgezin die haar een warm thuis kan bieden tot de zomervakantie 2023.

Uitwisseling naar Nederland

Kampirada doet mee aan het uitwisselingsprogramma High School Holland van Travel Active. Het High School Holland programma van Travel Active biedt buitenlandse scholieren de kans écht onderdeel uit te maken van de Nederlandse cultuur door ze een thuis te bieden bij een Nederlands gezin en ze hier naar een middelbare school te laten gaan.

Een culturele uitwisseling is niet alleen een avontuur voor de buitenlandse scholier. Ook het gastgezin leert over de cultuur en inzichten die een buitenlandse scholier meebrengt! Zo hoef je niet ver te reizen om andere culturen, tradities en talen te ontdekken, want je kan de wereld ook in huis halen met een buitenlandse student.

Wie is Kampirada?

Kampirada is een 17-jarige meid uit Thailand, maar haar familie noemt haar Jenny. Ze vindt het leuk om te schilderen en foto’s te maken, daardoor is ze erg artistiek. In haar vrije tijd vindt ze het leuk om tijd door te brengen met haar vrienden. Ze gaan onder andere naar een meer of zingen karaoke. Op school is ze dol op geschiedenis en daarom wil Kampirada in Nederland ook historische musea bezoeken. “Ik wil op uitwisseling om uit mijn comfort zone te stappen, nieuwe mensen te ontmoeten en Nederlands te leren!” Leer Kampirada beter kennen! Bekijk haar profiel op de website van Travel Active.

Ervaringen

Kampirada volgt een groep avonturiers op die al in Nederland hun horizon hebben verbreed. Zoals Clara uit Brazilië en Willa uit de Verenigde Staten. Zij hebben hun High School Holland-jaar inmiddels afgerond en hebben het hier erg naar hun zin gehad. “Ik geniet enorm van mijn uitwisseling in Nederland en dat komt mede dankzij mijn gastfamilie. Wij doen samen veel leuke dingen en ik heb het gevoel alsof ik deel uitmaak van hun gezin,” zegt Clara. De Amerikaanse Willa vertelt dat het verblijven bij een gastgezin een bijzondere en unieke ervaring is. “Ik maak het echte Nederlandse leven van dichtbij mee. Van het koken tot de gezellige vrijdagavonden op de bank. Tegelijkertijd leert mijn gastgezin ook veel over mijn cultuur en gewoontes. Het is dus een echte uitwisseling.”

Wie biedt Kampirada een gezellig thuis in Nederland?

Jong of wat ouder, alleenstaand of een gezin met kinderen? Iedereen met de juiste intenties kan gastgezin zijn in de ogen van Travel Active.

Gedurende de uitwisseling worden het gastgezin en de student begeleid door een zogeheten Local Coordinator. Deze begeleider is de steun en toeverlaat van scholier en gastgezin. Ook helpt de Local Coordinator met de kennismaking van de Nederlandse cultuur, onder meer door lokale tripjes te organiseren. Travel Active organiseert evenementen voor scholieren en gastgezinnen, zodat zij elkaar leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen. Een buitenlandse scholier in huis nemen, is op vrijwillige basis. Het gastgezin voorziet in kost en inwoning. De overige kosten zijn voor rekening van de scholier of Travel Active.

Bent u nieuwsgierig geworden naar Kampirada, de andere buitenlandse scholieren en/of het High School Holland programma? Neem voor meer informatie contact op met het High School Holland team via highschoolholland@travelactive.org, bel gerust naar 085 222 4810 of bezoek de website: www.travelactive.nl/high-school-holland.