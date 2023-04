Kampioenenregen gaat door voor Stânfries D3

IJLST- Met tien dames begon voor Stânfries D3 derde klasse een nieuwe uitdaging en avontuur. De aftrap was tegen A.V.C in Akkrum, daar werden de eerste vijf punten binnen gehaald. Zo ook de tweede en de derde wedstrijd, winst en vijf punten. Dat gaat lekker, dachten de dames. Een beetje meer tegenstand daar hoopten de dames wel op. W.S.V en XXL wisten de winst binnen te halen met 1-3.

Eind december stond de teller op 32 punten uit 9 wedstrijden. Zouden we kampioen kunnen worden? Dat zou maar zo kunnen! Woorden werden daden.

Met W.S.V en XXL op de hielen wist Stânfries in de tweede helft tien wedstrijden achtereen te winnen. De laatste wedstrijd in en tegen Bolsward moest gewonnen worden met drie punten om zeker van het Kampioenschap te zijn. Met op de tribune familie en vrienden begon de wedstrijd. De eerste drie sets werden gewonnen en was het kampioenschap binnen. Set vier werd ook nog binnen gehaald en opnieuw vijf punten!



Van harte gefeliciteerd en op naar de tweede klasse!