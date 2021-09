Kale puien Suupmarkt nostalgisch opgevrolijkt

En inderdaad vandaag zijn Alex Derezic (31) en Gerard de Jong (41) van het bedrijf Four Brand Builders (https://fourbrandbuilders.nl/) begonnen met de bestickering van de kale puien van De Sting aan de Suupmerkt. De fotobestickering is voor rekening van de Stichting Oud Sneek ( ‘Wij maken Sneek mooier!’).

“We hebben de foto’s samen met Stichtingsbestuurslid Erin Diekstra uitgezocht en nu zijn wij bezig om dit ‘snústerege spul’ op te pimpen”, vertelt Gerard de Jong. “We zouden dit nog veel meer moeten doen in de binnenstad van Sneek. Sinds wij vanmorgen de eerste sticker opgeplakt hebben worden we overladen met positieve reacties. Geweldig”, gaat Gerard verder.

“Mensen zien en zoeken herkenning, dat is denk ik de verklaring voor al die mooie reacties”, vult Alex zijn kompaan aan. “Als je ziet hoe dit tot stand gekomen is. Vanaf het uitzoeken van de foto’s uit het stadsarchief, het inscannen van de foto’s, het vervolgens opblazen en verwerken tot wat het nu is, ja dat is wel bijzonder. Die herkenning blijft wel een speciaal gevoel teweeg. Het aanzien knapt er echt van op.”

Het foto stickerplakken is een uiterst nauwkeurig werkje (‘vast is vast’) waar wel enig vakmanschap bij komt kijken. Van oudsher was dit het letteren, het hand schilderen, wat in de loop van de jaren helemaal is door ontwikkelt naar digitaal en printen.