Kaatsen onder de Oldehove op zaterdag 2 juli

LEEUWARDEN- Op zaterdag 2 juli is het eindelijk zover. Dan wordt, na twee jaar wachten, onder de Oldehove in Leeuwarden de 31e editie van het Horecastraatkaatstoernooi gespeeld. Dit jaar kunnen deelnemers zich aanmelden voor twee klassen: de Strijd der Titanen en de Funklasse. Toeschouwers zijn van harte welkom, en kunnen -naast een hapje en een drankje- genieten van een wel heel bijzondere wedstrijd, namelijk de legendarische PC-finale van 2006.

Deelnemers aan het Horecastraatkaatstoernooi kunnen zich dit jaar inschrijven voor één van de twee klassen: de Strijd der Titanen en de Funklasse. Waar de eerste klasse bedoeld is voor de topkaatser, doen in de Funklasse kaatsers mee die nog niet heel veel ervaring hebben, maar het wel leuk vinden om mee te doen. In beide klassen zijn mooie prijzen te winnen, zoals gouden horloges. De prijzen hebben een totale waarde van € 5000,-.

Nog één keer nemen Chris Wassenaar, Jacob Wassenaar en Rutmer van der Meer het op tegen Johan van der Meulen, Teake Triemstra en Kor Zittema. Op het Oldehoofsterkerkhof spelen ze op 2 juli de legendarische PC finale opnieuw. Wint, net als toen, het laatstgenoemde partuur? Toeschouwers zijn van harte welkom om te komen kijken.

Inschrijven voor het Horecastraatkaatstoernooi is nog steeds mogelijk en kan via de website www.straatkaatsen.nl. Deelnemers geven zich op in een partuur. Elk partuur komt uit voor een horecabedrijf. Het is echter niet per se nodig om voor dat horecabedrijf te werken: binding hebben met het bedrijf is voldoende. Per horecazaak mogen zich meerdere parturen aanmelden.

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar www.straatkaatsen.nl