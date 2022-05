Kaartverkoop vaartochten tijdens Tall Ships Races Harlingen gestart

HARLINGEN-De kaartverkoop voor de vaartochten tijdens de Tall Ships Races Harlingen is gestart. Publiek kan een vaartocht op het Wad maken met een tallship of een traditioneel zeilschip uit de vloot van de Historische Zeilvaart Harlingen. ‘Het is dé manier om een nautisch evenement als de Tall Ships Races Harlingen te ervaren’, aldus Lieuwe Krol, directeur van de Tall Ships Races Harlingen.

Om tijdens de vaartocht optimaal te kunnen genieten, kan bij het ticket ook een lunchbox of een borrelbox worden besteld. De versnaperingen in de boxen zijn bereid met producten die van het Wad komen of in het Waddengebied te vinden zijn, zoals Brandarisbrood, roggebrood met een spread van Friese nagelkaas, radijs en tuinkruidensalade en diverse streekgebonden kazen en worst. De kaarten voor de vaartochten, de lunch- en borrelboxen zijn te bestellen via www.harlingensail.com.

Tall Ship Races 2022 Harlingen

Harlingen is een van de gasthavens van de Tall Ships Races. De start is op 9 juli 2022 in Esbjerg (Denemarken). Harlingen is 14 juli het eindpunt van de eerste etappe. Aan het evenement nemen ongeveer vijftig van ’s werelds grootste zeilschepen deel. Van 14 t/m 17 juli liggen de tallships in Harlingen, dat wordt een enorme happening. Er is volop mogelijkheid om de schepen aan de kade te bewonderen, publiek kan een vaartocht maken op een tallship of een traditioneel zeilschip en er zijn tal van andere activiteiten, zoals straattheater en muzikale optredens.