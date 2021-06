Kaartverkoop Theater Sneek gestart

SNEEK- Met een live optreden van jeugdorkest On The Move trapten wij gisteren de start kaartverkoop van seizoen 2021-2022 van Theater Sneek af. Het optreden maakte onderdeel uit van het landelijke pr-event ‘Mooier dan ooit’ waarbij tientallen theaters en musea om exact 20.00 uur op allerlei manieren lieten weten dat ze terug zijn. Oorspronkelijk zouden we deze boodschap letterlijk van het dak spelen maar wegens de weersomstandigheden moest het orkest onder leiding van Tseard Verbeek vlak van tevoren toch naar binnen verhuizen. Gelukkig deed dit niets af van het spetterende optreden en de vreugde omdat we weer open kunnen. Op de Facebookpagina van Theater Sneek kun je het optreden nog eens terugkijken.