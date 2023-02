Kaartverkoop Kletterdei Konsert van start!

Bolsward – Op zaterdag 18 maart verzorgen internationaal concertorganist Eeuwe Zijlstra en NASKA Brass United o.l.v. Jan Vermaning een ‘kletterjend’ muzikaal programma in de Martinikerk in Bolsward. Het is een muzikale ode aan vijf jaar 11Fountains in Friesland.

In 2018 kwamen er elf fonteinen in elf Friese steden, ontworpen door elf kunstenaars uit elf verschillende landen. Een internationaal kunstproject toen Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa werd. Elk jaar worden de fonteinen in Friesland, na een lange winterslaap, op Kletterdei weer aangezet. Het Kletterdei Konsert is op de avond voorafgaand aan deze dag, met als feestelijk thema ‘it wetter komt deroan!’ Het concert zal bestaan uit werken van o.a. Händel, Britten, Susato en Smetana, maar ook uit nieuw werk speciaal gecomponeerd voor dit Kletterdei Konsert! ‘De Fonteinen’ is een klankgedicht voor koperkwintet, orgel en slagwerk, wat geïnspireerd is op de elf fonteinen die de elf steden van Friesland sinds 2018 sieren. Net als de fonteinen symboliseert het stromende karakter van dit stuk de verbondenheid van Friesland met het water.

Alles op deze avond staat in het teken van water: de muziek, de geluiden en de mooi verlichte kerk. Een ‘wetterdûns’ wordt uitgevoerd door Dansgroep Attitude van Kunstencentrum Atrium - Cultuur Kwartier Sneek o.l.v. Jacqueline Veldhuis. Het feestelijke concert wordt geopend door gedeputeerde van Fryslân, Sietske Poepjes. Niet alleen het water begint weer te stromen, maar ook komt de cultuur, na een lange tijd van stilstand door corona, weer op gang. Om het concert bij te wonen, is het reserveren van een ticket noodzakelijk. Meer informatie op www.kletterdei-konsert.frl

Kletterdei Konsert is een onderdeel van de feestelijke activiteiten rondom het vijfjarig bestaan van de 11Fountains. Op zondag 19 maart, de dag na het concert, zal het water weer door de fonteinen in Friesland gaan stromen, de officiële Kletterdei ! Deze dag wordt vanaf 12.30 uur feestelijk gevierd met activiteiten rondom de fontein in Franeker. Deze dag is gratis en voor iedereen toegankelijk. Ontdek hier het programma: 11fountains.nl