Kaartverkoop ‘Iepenloftspul VINEA DOMINI Sylkampen’ geopend

BLAUWHUIS- De Stichting Lokaasje Teater Blauhús is zeer verheugd dat na twee jaar uitstel Iepenloftspul Vinea Domini Sylkampen deze zomer gespeeld gaat worden. De repetities zijn onlangs in overleg met regisseur Wouter Daane en de spelers weer opgestart. Ook de kaartverkoop is weer geopend. Er zijn 5 voorstellingen, de première is vrijdag 24 juni. Met toepassing van de dan geldende coronaregels.

Bestuurslid Hartman Witteveen: “Nei twa jier wachtsjen is it no sa fier. We binne der klear foar”.

Het openluchtspel vertelt het verhaal van het ontstaan van het zeilkamp aan de Blauhúster Puollen bij Greonterp en het plezier wat de jongeren beleefden. De deelnemers en instructeurs kwamen met name uit het katholieke zuiden, Brabant en Limburg. Er zijn heel veel relaties ontstaan tijdens de Vinea zeilkampen. Het zogenaamde ‘boer zoekt vrouw’ effect was groot.

In 1959 namen de paters Augustijnen uit Witmarsum het initiatief ‘actieve vakanties voor Katholieke jongeren’ te organiseren. De keuze viel op Zeilvakanties, ze vonden domicilie achter de Hylkema boerderij aan de Blauhúster Puollen bij Greonterp. Er was geen luxe, er werd geslapen op stapelbedden in zalen. In de beginjaren moest drinkwater in melkbussen aangevoerd worden.

‘Vinea Domini’ (Wijngaard des Heren) is gebaseerd op persoonlijke verhalen van deelnemers, instructeurs en leidinggevenden uit de jaren ’60 rondom deze zeilkampen. De tweetalige – Frysk en Nederlandse - voorstelling zal plaatsvinden op en aan een van de Blauhúster Puollen, It Fliet bij Greonterp, daar waar de legendarische zeilkampen zijn begonnen!

Speeldagen: vrijdag 24 juni, zaterdag 25 juni, donderdag 30 juni, vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli 2022. Facebook: @LokaasjeTeaterBlauhus Kaartverkoop: www.vanplan.nl