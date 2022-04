Kaartverkoop gestart van Iepenloftspul Heech: 'De Hegemermar fertelt'

In teatrale kuiertocht troch hystoarysk Heech

“Kom tichterby, de echo fan de wide mar sjongt foar jo”

Eens in de drie jaar zit Tjerk Visser op het bankje aan het Heegermeer. Tjerk is de zoon van de palinghandel Visser en zonen. Hij heeft het dorp verlaten en woont nu in Duitsland. Hij is dankbaar dat hij weer naar het stille water van het weidse meer kan staren. Plots wordt Tjerk op zijn schouder getikt. Een oude geliefde staat achter hem.

Het stille water van het Heegermeer kan ook flink spoken. De ondergang van het Stoomschip de ‘Willem III’ schrikt alle omwonenden van het meer op. ’t Wie yn achttjinsânensantich dat de stoomboat ‘Willem III’ op it wetter fan ’e Fluessen yn swier waar kaam en fergie.

Starend en stilzwijgend zitten Nienke, Dieuwertje en Cornelis op het leugenbankje. Ze proberen zich een voorstelling te maken van het eiland dat er in het meer gaat komen. Drijft het nieuwe eiland de dorpelingen uiteen?

Ondertussen klinkt er vanaf de palingaak vrolijk gezang en zien we twee mannen het dek schrobben. De Korneliske Ykes is net terug van een lange reis en de dames Tine en Elske staan te popelen om de jongens welkom thuis te heten.

Het is 1901, de eerste reis naar de Oostzee met de Korneliske Ykes giet oan! Het schip vaart in de Duitse Bocht bij de monding van de Elbe op weg naar Denemarken. Schipper Atze is 55 jaar, knecht Jaring 35 jaar en maatje Sytze -oomzegger van Atze- is 16 jaar. Na een stormachtig dag en deel van de nacht is het eindelijk rustig. Een enorm passagiersschip passeert hen.

Maak het mee!

Voorafgaand aan de reis van de palingaak Korneliske Ykes II naar de Oostzee wordt dit prachtige Friese iepenloftspul georganiseerd in de vorm van een serie verhalen over het verleden van Heeg. Op vijf locaties rondom het Heegermeer in Heeg brengen Hegemers vijf mooie historische gebeurtenissen tot leven. Op 6 avonden kunt u deze theatrale gang door Heeg bijwonen.

Maak het mee!

De voorstellingen zijn op 13 (try-out), 20, 21, 27, 28 mei, 3 en 4 juni. Kaartverkoop via DE HEGEMERMAR FERTELT – Palingaak Oostzee.