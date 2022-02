Kaarsenactie voor Ronald McDonald Huis

Nu heeft het Ronald McFonald huis geld nodig om het te optimaliseren en een nieuwe locatie te bouwen. Nyncke Rabe, en met haar nog een aantal mensen, heeft bedacht voor dit goede doel geld op te halen. “Ik heb gezien wat voor waarde het ronaldmcdonald huis heeft en daarom hebben we bedacht geld op te halen hier voor. Wij gaan kaarsen verkopen en de opbrengst hier van gaat naar het Ronald McDonald Huis. Ons doel is €1000 voor dit jaar!”

De kaarsen zijn te bestellen via Nyncke Rabe. Woont u in Sneek of omgeving dan komt Nyncke persoonlijk langs om de kaarsen te brengen als u verder in het land woont worden ze verzonden.



Wilt u liever doneren zonder kaars dit kan natuurlijk ook! https://www.starteenactie.nl/acties/https--instagramcom-made-by-nynckeutm-mediumcopy-link



Beschikbare kleuren: Grijs; Roze; Wit; Rood; Zwart