Jury Ondernemersprijs SWF: 'Ondernemerschap van Brandsma past helemaal in de huidige tijdgeest.”

SNEEK- Maandag 15 november maakte de jury tijdens het online Ondernemersevent bekend dat Brandsma Digitaal Meten de winnaar is van de Ondernemersprijs 2021. Het bedrijf mag zich niet alleen zich het ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân 2021’ noemen, maar won ook een uniek kunstwerk van Annemiek van der Hoek dat zij speciaal voor deze gelegenheid ontwierp.

Het was niet gemakkelijk voor de jury om één winnaar te kiezen. “Alle genomineerden zijn winnaars. Deze drie finalisten uit drie totaal verschillende branches, hebben laten zien dat ze alle drie deze prijs waard zijn. Maar uiteindelijk moeten we toch naar één bedrijf toe.”, aldus juryvoorzitter Dennis Carton.

“Deze ondernemer heeft laten zien dat zij met passie hun vak uitoefenen en werkelijk iedere kans aangrijpen om te innoveren. Ook gaan zij op fantastische wijze met hun mensen om. Zij onderscheiden zich verder met het opleiden van stagiaires en de activiteiten die zij in het onderwijs ontplooien. Het ondernemerschap van Brandsma past helemaal in de huidige tijdgeest.”

De jury ging niet over één nacht ijs. Het was een lang proces waarin de jury uiterst serieus en professioneel te werk ging. Een uitgebreide bedrijfsscan op alle inschrijvingen leverde zeven geselecteerde kandidaten op. Elk van deze zeven bedrijven werd door de jury bezocht. Dit heeft geleid tot drie finalisten: Brandsma Digitaal Meten (Bolsward), Tegelgroothandel Julius van der Werf (Sneek) en The Imagineers (Sneek).

Naast Dennis Carton, directeur van YnBusiness, bestaat de jury van de Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân 2021 uit de volgende personen: Mascha Perquin van Mama Mascha, Johanna Jorritsma van Royal Vriesco / A House of Happiness, Wytze Rijke, TCNN en Tjeerd-Anne Meester, Meester Nautic (winnaar Ondernemersprijs 2019, thema sociaal werkgeverschap).

De finale van de Ondernemersprijs vond plaats tijdens het Ondernemersevent in het Theater Sneek. Door de nieuwe coronamaatregelen kon hier geen publiek bij aanwezig zijn, maar online hebben veel ondernemers en belangstellenden ingeschakeld.