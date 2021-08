Junior Wisse Broekstra springt het verst in IJlst, Sytse Bokma wint bij senioren

IJLST- Bij het fierljeppen in IJlst heeft junior Wisse Broekstra woensdagavond de verste afstand van de wedstrijd neergezet. Hij sprong een afstand van 20,06 meter en pakte daarmee de winst in zijn categorie. Het was gelijk ook een nieuw schansrecord. Bij de senioren was de eerste plaats voor Sytse Bokma, met een afstand van 20,05 meter.