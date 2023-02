Junior Cyber Agents Súdwest-Fryslân verrast door politie en burgemeester

SNEEK- Phishing mails, desinformatie en hacken. De kinderen van de Master school in Sneek weten inmiddels meer over de gevaren van het internet dan de gemiddelde volwassene. De afgelopen zes maanden kregen leerlingen op negen scholen in Súdwest-Fryslân les over cybercriminaliteit en hoe zich hiertegen te wapenen.

Negen scholen gebruikten Hackshield programma in het onderwijs

In september vorig jaar startte Súdwest-Fryslân met het programma Hackshield, een cybersecurity programma voor kinderen. Sindsdien kregen kinderen van de bovenbouw op negen verschillende basisscholen les over uiteenlopende onderwerpen over het internet en de gevaren ervan. Met als doel: de kinderen weerbaar maken tegen cybercrime en de kinderen te stimuleren om hun ouders, grootouders en buren hierbij te helpen.

Het belang van het onderwijzen van kinderen over cybervaardigheden is volgens burgemeester Jannewietske de Vries belangrijk: “It ynternet hat ús safolle te bieden, mar so moatst ek witte wêr’t it gefaar yn skûlet. Hackshield leart bern om foar te kommen dat sy dingen dogge dêr’t sy in soad spyt fan krije kinne. En tagelyk hoopje wy ek dat de bern harren âlders, pakes en beppes of buorlju cyberbewust meitsje.”

Hackshield game onderwijst kinderen al spelende wijs

De kick-off in september was tevens het startsein voor de zoektocht naar dé Junior Cyber Agents van Súdwest-Fryslân. Kinderen konden namelijk naast de lessen op school ook de Hackshield game spelen. Daarmee leren kinderen buiten schooltijd al spelenderwijs alles over hacken, hoe om te gaan met persoonlijke informatie, phishing en meer.

Woensdagochtend verrasten de politie en burgemeester Jannewietske de Vries groep 8A van de Master School in Sneek met een bezoek en een mooie wisselbeker. De leerlingen van juf Jolanda hadden zich namelijk enthousiast op het spel gestort en mogen zich dé Junior Cyber Agent-klas van 2022 noemen!

De prijs voor dé Junior Cyber Agent van Súdwest-Fryslân ging naar Brent Hoekstra, leerling van groep 8 van basisschool De Vuurvlinder in Sneek. Hij behaalde veruit de meeste punten en mag zich daarom dé Junior Cyber Agent van Súdwest-Fryslân noemen.

Oproep aan scholen in Súdwest-Fryslân om mee te doen

De gemeente hoopt dat na de zomer meer scholen het Hackshield programma gaan gebruiken: “Wy binne bliid mei de njoggen skoallen dy’t meidien hawwe. Mar der binne fansels noch folle mear skoallen yn Súdwest-Fryslân. Ik bin der fan oerstjûge dat it Hackshield programma echt in belangrike tafoeging is yn de opfieding fan bern én de folwoeksenen om harren hinne as it giet om cyberfeiligens”, aldus burgemeester De Vries.