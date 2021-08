Jumbo rolt bezorgcapaciteit in Noord-Nederland verder uit

Vanuit deze nieuwe distributielocatie op Internationaal Bedrijventerrein Friesland, ten noordoosten van Heerenveen, zullen online bestelde boodschappen via jumbo.com en de Jumbo app rechtstreeks bezorgd worden bij klanten in vrijwel heel Friesland. Daarmee vergroot Jumbo haar online bezorgcapaciteit in en rondom plaatsen als Heerenveen, Leeuwarden, Sneek, Joure, Drachten, Harlingen en Wolvega aanzienlijk. Een groot voordeel is dat klanten in de regio hierdoor ook meer keuze hebben uit verschillende bezorgmomenten.



De online bestellingen op Jumbo.com en de Jumbo app worden via het e-fulfillmentcenter in Raalte voortaan geleverd bij de nieuw gebouwde hub aan de Vulcanus 24 in Heerenveen. Vervolgens vinden de boodschappen vanuit hier – en niet langer via de winkels – hun weg rechtstreeks naar klanten thuis of op het werk. Door de opening van deze nieuwe hub kunnen zij bovendien kiezen uit meer en kortere bezorgmomenten. De nieuwe hub van zo’n 1300 m2 vloeroppervlakte wordt vanaf vandaag ingezet in het bezorggebied van Heerenveen, Joure, Gorredijk, St. Nicolaasga, Wolvega, Lemmer, Sneek en Noordwolde. De komende weken komen daar plaatsen als Drachten, Bolsward, Makkum, Wommels, Leeuwarden, Surhuisterveen en Harlingen bij. Eind 2021 zullen zo’n 40 bezorgbussen direct naar alle klanten in Friesland rijden om hun online bestelde boodschappen te bezorgen.



Uitbreiding online bezorgcapaciteit

“De nieuwe thuisbezorghub in Heerenveen is een antwoord op de toenemende vraag naar online boodschappen doen. Steeds meer klanten, zowel particulier als zakelijk, ontdekken de voordelen van bezorging”, vertelt Karel de Jong, directeur Supply Chain bij Jumbo. “Om de boodschappen zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen bezorgen, opent Jumbo na deze nieuwe hub in Heerenveen nog een aantal centrale thuisbezorglocaties voor haar online bestellingen. Met een bezorghub is de capaciteit nog beter te benutten en zijn de ritten beter in te plannen. Ook worden hierdoor minder kilometers gemaakt dan voorheen, wat een gunstig effect heeft op onze CO2-uitstoot. Uiteraard kunnen online klanten van Jumbo bij het bezorgen dezelfde goede service verwachten als die zij ontvangen vanuit de winkels.”



Verdere uitbreiding

Jumbo heeft naast de nieuwe hub in Heerenveen nog hubs in Amsterdam, ’s-Hertogenbosch, Middelburg, Utrecht, Breda, Heerhugowaard, Bemmel, Hengelo en Groningen en Deventer. Vorige maand werd nog een hub in Maastricht geopend. Begin 2021 werd een nieuw e-fulfilmentcenter in Bleiswijk in gebruik genomen, dat tevens functioneert als hub. Om te blijven voldoen aan de groeiende vraag naar thuisbezorging, staat het vergroten van de online bezorgcapaciteit door verdere uitbreiding met hubs hoog op de agenda. Hiermee zorgt Jumbo voor een steeds sterker omnichannelaanbod voor haar klanten.



Nieuwe medewerkers

Voor de stapsgewijze uitbreiding van het bezorggebied van hub Heerenveen, is Jumbo nog op zoek naar bezorgers die de boodschappen bij de klanten kunnen bezorgen. Meer informatie is te vinden via jobs.jumbo.com.