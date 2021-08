Jumbo mag nieuwe supermarkt bouwen aan Molenkrite na uitspraak Raad van State, geen derde hockeyveld

SNEEK- Na een uitspraak van de Raad van State kan Jumbo Supermarkten beginnen met de bouw van een nieuwe winkel aan de Molenkrite in Sneek. Door de uitspraak van de RvS is ook duidelijk dat er geen nieuw hockeyveld in de wijk komt.

De nieuwe supermarkt wordt gebouwd op de gemeentegrond die bij Sportpark Tinga hoort, waar bezoekers nu nog kunnen parkeren. Het sportpark krijgt een nieuw parkeerterrein. De sportclubs in de wijk waren het niet eens met het nieuwe bestemmingsplan. Stichting Tinga, SLTC De Vliegende Bal en de Sneeker Mixed Hockeyclub hebben op 20 juli aan de RvS om een schorsing gevraagd.

Derde hockeyveld

De Sneeker Mixed Hockeyclub wil een derde veld, dat noodzakelijk is voor het voortbestaan van de club. De RvS zegt dat de gemeente Súdwest-Fryslân op de rechtzitting heeft gezegd dat het derde veld er niet zal komen. Er is geen geld voor beschikbaar en de ontsluiting van het sportpark zou na de uitbreiding voor problemen zorgen. Over een paar maanden zal in Den Haag een bodemprocedure tegen het bestemmingsplan plaatsvinden.