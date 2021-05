Jumbo Kooistra Sneek, doneert € 730,00 aan Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel

Deze donatie zal in cadeau-kaarten uitgedeeld worden aan haar deelnemers. Geweldige actie! In de periode woensdag 28 april t/m dinsdag 4 mei hebben meer dan 400 Jumbo winkels meegedaan aan de landelijke doneeractie ‘Samen voor de Voedselbank’.

In deze winkels konden klanten gemakkelijk 1 euro doneren bij de kassa door het scannen van een voucher. En iedere euro die is gedoneerd, is door Jumbo verhoogd met 25 cent. Voedselbank Sneek is ontzettend blij met de donatie en bedankt Jumbo Kooistra Sneek en al haar klanten voor hun bijdrage!